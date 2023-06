আমরা সবাই জানি, হরিণ তৃণভোজী প্রাণী। অর্থাৎ ঘাস, লতা-পাতার মতো উদ্ভিজ্জ বস্তুই এদের প্রধান খাবার। কিন্তু সেই হরিণই আস্ত সাপ চিবিয়ে খাচ্ছে, এমন দৃশ্য কল্পনা করুন তো। হ্যাঁ, অনেকের কাছেই এটিকে উদ্ভট মনে হতে পারে। কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি বাস্তবেই ঘটেছে। আর তার ভিডিও এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ইন্টারনেটে।

ভাইরাল ভিডিওটি একটি গাড়ির ভেতর থেকে ধারণ করা। এতে দেখা যায়, জঙ্গলের কাছে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটি হরিণ। তার মুখ নড়ছে। ক্যামেরা একটু জুম করতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, হরিণটি আসলে একটি সাপকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান ভিডিওধারণকারী নিজেই! অবিশ্বাসের সুরে তাকে প্রশ্ন করতে শোনা যায়, ‘সে (হরিণ) কি সাপ খাচ্ছে?’

গত রোববার (১১ জুন) টুইটারে সায়েন্স গার্ল নামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি শেয়ার করা হয়। একই ভিডিও শেয়ার করেছেন ভারতের বন কর্মকর্তা সুশান্ত নন্দাও। দুটি ভিডিওই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

Deer are herbivores and classified as ruminants because of their rumen, which helps them digest tough plant matter like cellulose.



But if food is scarce or they lack minerals such as calcium and phosphorus, they may eat meat



Watch this one eat a snake

