বাংলাদেশে আসার আগে মোদীর সঙ্গে কী কথা হলো ম্যাক্রোঁর?

দুদিনের সফরে বর্তমানে ঢাকায় রয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁ। ভারতে জি-২০ সম্মেলনে যোগদান শেষে রোববার রাত ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। এর আগে দুপুরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। এসময় আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন দুই নেতা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবর অনুসারে, ভারতসহ ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির নকশা ও উৎপাদন সহজতর করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা শিল্প রোডম্যাপ দ্রুত চূড়ান্ত করায় গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ।

ফ্রান্স ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিরক্ষা অংশীদার। তারা এখন ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করতে আগ্রহী। দুই দেশই একে অপরকে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে দেখে।

A very productive lunch meeting with President @EmmanuelMacron. We discussed a series of topics and look forward to ensuring India-France relations scale new heights of progress. pic.twitter.com/JDugC3995N