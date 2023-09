শেখ হাসিনার পাশে হাঁটু গেড়ে বসা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ছবি ভাইরাল

মাত্র দিন দুয়েক আগে জি-২০ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সেলফি ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবার ঝড় তুললো শেখ হাসিনার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আলাপরত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাকের ছবি।

ভাইরাল ছবিতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেয়ারে বসে রয়েছেন। আর তার পাশে মেঝের ওপর খালি পায়ে হাঁটু গেড়ে বসে কথা বলছেন রিশি সুনাক। ছবিতে দুজনকেই হাস্যোজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের মতো প্রভাবশালী একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এমন সাধাসিধে মনোভাবের জন্য প্রশংসায় ভাসছেন সুনাক।

Rishi Sunak ji is such a gentleman. He meets Bangladesh's PM Sheikh Hasina ji with such humbleness. More power to @RishiSunak Ji pic.twitter.com/51rgSuuCOE

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে (সাবেক টুইটার) ছবিটি শেয়ার করে একজন লিখেছেন, লোকটির কোনো অহংকার নেই! প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপকালে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মেঝেতে বসেছিলেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাক।

আরেক ব্যবহারকারী ছবিটি শেয়ার করে লিখেছেন, এটি ‘সুন্দর’ এবং ‘প্রশংসনীয়’।

G 20 in India | US President Joe Biden and Bangladesh PM Sheikh Hasina share a candid moment as they take a selfie at the venue of the G 20 Summit in Delhi.



(Photos courtesy: Bangladesh High Commission) pic.twitter.com/t3hhgBK9sW