প্লেনে নারী যাত্রীর আজব কাণ্ড

ঘুমাতে কে না ভালোবাসে। ভিড়ঠাসা বাস হোক কিংবা ট্রেন, একটু ঝিমিয়ে নেওয়ার জায়গা পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু সাধের ঘুমের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এক নারী এমন কাণ্ড করেছেন, যা রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়।

ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনের একটি ফ্লাইটের। সেখান থেকেই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে টিকটকে, যা এরই মধ্যে ৫০ লাখেরও বেশি মানুষ দেখে ফেলেছেন।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, প্লেনের এক নারী যাত্রী সিট ছেড়ে মাথার উপরের লাগেজ লকারে ঢুকে শুয়ে রয়েছেন। আর তার ওই কীর্তি মোবাইলে ভিডিও করার সময় হাসাহাসি করছেন ভিডিওকারী ও তার পাশের যাত্রী।

A woman was spotted lying inside an overhead luggage compartment on a Southwest Airlines flight from Albuquerque to Phoenix. pic.twitter.com/VvfRPbH0jw