বিচ্ছেদ হয়েছে মেয়ের, বিয়ের দিনের মতো বাদ্য বাজিয়ে ঘরে তুললেন বাবা

হোক না বিয়েবিচ্ছেদ। তাতে ভেঙে পড়া যাবে না। আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে নতুন করে। বাঁচতে হবে নতুন করে। উপভোগ করতে হবে জীবনকে। মেয়ের বিয়েবেচ্ছেদের পর এই উপদেশই দিলেন বাবা। শুধু তাই নয়, রীতিমতো বাদ্য বাজিয়ে সন্তানকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছেন তিনি। বাবার এই প্রগতিশীল মানসিকতা মন ছুঁয়ে গেছে সবার।

ঘটনাটি ঘটিছে ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুরে। বিএসএনএল কর্মী অনিল কুমারের মেয়ে উরভি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ২০১৬ সালে ধূমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন অনিল। তারপর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সঙ্গে দিল্লিতে থাকতে শুরু করেন উরভি।

কিন্তু বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য তার ওপর অত্যাচার করতেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এতে অতিষ্ঠ হয়ে ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে স্বামীর ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন উরভি। ডিভোর্সের মামলা দায়ের করেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তাদের বিচ্ছেদে অনুমোদন দেন আদালত।

আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে পুরোপুরিভাবে দাম্পত্য জীবনে ইতি টেনে শ্বশুরবাড়ি ছাড়েন উরভি। যেদিন তিনি বাড়ি ফিরে আসেন, সেদিন তার বাবা আট বছর আগের বিয়ের দিনের মতোই বাদ্যবাজনার আয়োজন করেন। ‘ব্যান্ড পার্টি’ ডেকে মেয়েকে বাড়িতে স্বাগত জানান অনিল।

After last year's Band Baaja Baaraat drama of Ranchi Girl Sakshi Gupta now another family tried the same gimmick in Kanpur and organised a reverse Baraat of their daughter to bring her back from her Matrimonial Home.. Dear @sudhirchaudhary time for you to do another Black &… pic.twitter.com/JUEOYf417a