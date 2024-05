ইব্রাহিম রাইসির দাফন আজ, শেষ বিদায়ে লাখো মানুষের ঢল

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ইরানি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও অন্যান্য সফরসঙ্গীরা চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন আজ। বৃহস্পতিবার (২৩ মে) দুপুরে উত্তর-পূর্ব ইরানের পবিত্র শহর মাশহাদে দাফন করা হবে ইব্রাহিম রাইসিকে। এ শহরেই ইমাম রেজা (আ.)-এর মাজার অবস্থিত।

ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা মেহর নিউজ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের বিরজান্দ শহরে প্রেসিডেন্ট রাইসির শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

আরও পড়ুন>>

এর আগে, গত মঙ্গলবার ও বুধবার তাবরিজ, কোম ও তেহরানে কয়েক দফায় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় নিহতদের। এতে অংশ নেন লাখ লাখ মানুষ।

The funeral ceremony for President Raisi and his companions in the holy city of Qom.



Western media claim that the late president is extremely unpopular.



Judge for yourself. pic.twitter.com/KQzxbK2BXd