এখনো মার্কিন নাগরিকদের জন্য ভ্রমণের লাল তালিকায় বাংলাদেশ

মার্কিন নাগরিকদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এখনো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের লাল তালিকায় রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশসহ এই তালিকায় মোট ২১টি দেশ রয়েছে। বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

ওই পোস্টে জানানো হয়, লাল তালিকাভুক্ত ২১টি দেশের জন্য চতুর্থ পর্যায়ের ভ্রমণ সতর্কতা জারি রয়েছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভ্রমণ সতর্কতা। মার্কিন নাগরিকদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসব দেশে ভ্রমণ না করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ ছাড়াও তালিকায় থাকা অন্য দেশগুলো হলো আফগানিস্তান, বেলারুশ, বুরনিকা ফাসো, মিয়ানমার, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, হাইতি, ইরান, ইরাক, লেবানন, লিবিয়া, মালি, উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া, ইউক্রেন, ভেনেজুয়েলা এবং ইয়েমেন।

We issue Travel Advisories with Levels 1 – 4. Level 4 means do not travel. This is the highest advisory level due to greater likelihood of life-threatening risks. Before making travel plans, look up the Travel Advisory for your intended destination(s).

The Travel Advisories for… pic.twitter.com/XxViRqmGfy