মেঘনা ব্যাংকে নিয়োগ, ২৩ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৫ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
মেঘনা ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান মেঘনা ব্যাংক পিএলসি ‘সিনিয়র সেলস অ্যাসোসিয়েট/টিম লিডার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কার্ড সেলস

পদের নাম: সিনিয়র সেলস অ্যাসোসিয়েট/টিম লিডার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এমবিএ/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০১-০২ বছর
বেতন: ২৪,০০০-২৮,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩-৩০ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Meghna Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

