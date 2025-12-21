  2. জাগো জবস

২০ কর্মী নেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, লাগবে না অভিজ্ঞতা

প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
২০ কর্মী নেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, লাগবে না অভিজ্ঞতা
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘সেলস’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রকার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: বেসড ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম

পদের নাম: সেলস
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

