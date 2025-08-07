স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে ইজি ফ্যাশন, কর্মস্থল ঢাকা

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে ইজি ফ্যাশন, কর্মস্থল ঢাকা
পোশাক প্রস্তুত ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ইজি ফ্যাশন লিমিটেডে ‘কম্পিউটার অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইজি ফ্যাশন লিমিটেড
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২-০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Easy Fashion Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম