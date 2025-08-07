  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে ইজি ফ্যাশন, কর্মস্থল ঢাকা

প্রকাশিত: ১১:২৮ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
ইজি ফ্যাশন লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

পোশাক প্রস্তুত ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ইজি ফ্যাশন লিমিটেডে ‘কম্পিউটার অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইজি ফ্যাশন লিমিটেড

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২-০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Easy Fashion Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

