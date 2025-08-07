  2. জাগো জবস

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে লাজ ফার্মা, ৪৫ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৬ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
লাজ ফার্মা লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

ওষুধ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান লাজ ফার্মা লিমিটেডে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: লাজ ফার্মা লিমিটেড

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/ সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Lazz Pharma Limited ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

