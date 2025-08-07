ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে লাল তীর, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে লাল তীর, কর্মস্থল ঢাকা
লাল তীর লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট (বাংলাদেশ) লিমিটেডে ‘অপারেশন ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: লাল তীর সীড লিমিটেড
পদের নাম: অপারেশন ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/এমবিএস/এমএসএস/বিএসসি/এমএসসি/ডিভিএম
অভিজ্ঞতা: ০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Lal Teer Livestock Development (Bangladesh) Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ