বিকাশে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

বিকাশে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: ইউজার এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (সিএসই/ইইই/আইটি)
অভিজ্ঞতা: ০১-০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক bKash Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
