৩০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, লাগবে এইচএসসি পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৫ পিএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা অথবা এইচএসসি পাস থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড

পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৩০ বছর
কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

