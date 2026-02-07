৩০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, লাগবে এইচএসসি পাস

৩০ জনকে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, লাগবে এইচএসসি পাস
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা অথবা এইচএসসি পাস থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ
২৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৩০ বছর
কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবম গ্রেডে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩
১৩৩ জনকে নিয়োগ দেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি
আবেদনের শেষ সময়: ৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ