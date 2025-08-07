  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৬৩ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৬৩ হাজার টাকা
ওয়াটারএইড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘পিপল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

পদের নাম: পিপল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (এইচআরএম/ম্যানেজমেন্ট/পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর
বেতন: ৬৩,৯৬২ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক WaterAid Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

চাকরির-খবর
৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চাকরির-খবর
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরির-খবর