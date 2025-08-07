নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৬৩ হাজার টাকা

নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৬৩ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশে ‘পিপল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
পদের নাম: পিপল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (এইচআরএম/ম্যানেজমেন্ট/পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর
বেতন: ৬৩,৯৬২ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক WaterAid Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
