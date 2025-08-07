পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ০৩টি পদে ০৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: মৌলভীবাজার
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: জেনারেল ম্যানেজার, মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদন ফি: জেনারেল ম্যানেজার, মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর অনুকূলে ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ০৭ আগস্ট ২০২৫
