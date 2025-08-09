  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে সিটিজেনস ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাংক সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ব্র্যাঞ্চ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আরবান অ্যান্ড রুরাল

পদের নাম: হেড অব ব্র্যাঞ্চ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩২-৪৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Citizens Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

