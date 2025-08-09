  2. জাগো জবস

ট্রেইনি ম্যানেজার নিয়োগ দেবে জেন্টল পার্ক, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
জেন্টল পার্কের লোগো। ফাইল ছবি

ফ্যাশন হাউজ জেন্টল পার্কে ‘ব্র্যাঞ্চ ট্রেইনি ম্যানেজার’ পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: জেন্টল পার্ক

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ট্রেইনি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২-০৩ বছর
বেতন: ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Gentle Park করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

