ট্রেইনি ম্যানেজার নিয়োগ দেবে জেন্টল পার্ক, লাগবে স্নাতক পাস

ট্রেইনি ম্যানেজার নিয়োগ দেবে জেন্টল পার্ক, লাগবে স্নাতক পাস
ফ্যাশন হাউজ জেন্টল পার্কে ‘ব্র্যাঞ্চ ট্রেইনি ম্যানেজার’ পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জেন্টল পার্ক
পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ট্রেইনি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২-০৩ বছর
বেতন: ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Gentle Park করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ