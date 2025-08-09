ঢাকায় নিয়োগ দেবে দারাজ, ১৮ বছর হলেই আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে দারাজ, ১৮ বছর হলেই আবেদন
অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড
পদের নাম: অপারেটর
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১১,৫০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ১৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
