ঢাকায় নিয়োগ দেবে দারাজ, ১৮ বছর হলেই আবেদন

প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড

পদের নাম: অপারেটর
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১১,৫০০ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ১৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক দারাজ বাংলাদেশ লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

