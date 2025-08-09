  2. জাগো জবস

ঢাকা বোট ক্লাবে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বোট ক্লাবে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ
ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেড। ফাইল ছবি

ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেডে ‘ম্যানেজার/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেড
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স

পদের নাম: ম্যানেজার/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ০৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩০-৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Dhaka Boat Club করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

