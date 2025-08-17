অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৪৮ হাজার

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৪৮ হাজার
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: টেকনিক্যাল
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ০১-০২ বছর
বেতন: ৪৮,৪০২ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ActionAid Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ