ঢাকায় নিয়োগ দেবে নগদ, লাগবে স্নাতক পাস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে নগদ, লাগবে স্নাতক পাস
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেডে ‘সিনিয়র ম্যানেজার/এভিপি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নগদ লিমিটেড
বিভাগের নাম: অডিট অ্যান্ড পার্টনার লাইফসাইকল, সেলস অপারেশনস
পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার/এভিপি
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৮-১৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নগদ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
