১৯ জনকে নিয়োগ দেবে পেট্রোলিয়াম করপোরেশন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে (বিপিসি) নিয়োগ। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) অঙ্গপ্রতিষ্ঠান পদ্মা অয়েল পিএলসিতে ০৩টি পদে ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)
পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের নাম: পদ্মা অয়েল পিএলসি

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা পদ্মা অয়েল পিএলসি এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ১১২ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ১৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ১৩ আগস্ট ২০২৫

এমআইএইচ

