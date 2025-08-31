ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ

ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ
নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি প্রোডাকশন বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: প্রোডাকশন
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ইইই/সিটিই/ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং/ফুড টেকনোলজি/ফুড অ্যান্ড টি টেকনোলজি)
অভিজ্ঞতা: ৮-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক PRAN Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
