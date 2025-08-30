৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং এর অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে (সার্কিট হাউজসহ) ৭টি পদে ৩৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। একজন প্রার্থী একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (বিজ্ঞান বিভাগ)।
দক্ষতা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড এপ্টিচিউড টেস্টে উত্তীর্ণ থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
দক্ষতা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী
পদসংখ্যা: ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
দক্ষতা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: কপিস্ট
পদসংখ্যা: ৪টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
দক্ষতা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৬টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৯টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৬টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমান
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়স: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১-৪ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৫-৭ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদন শুরু: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫০ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
