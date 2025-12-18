  2. জাগো জবস

বসুন্ধরা গ্রুপে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বসুন্ধরা গ্রুপে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ
বসুন্ধরা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপে ‘টেকনিশিয়ান’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা সমমান পাস থাকতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বসুন্ধরা গ্রুপ
বিভাগের নাম: ইলেক্ট্রিক্যাল, বিসিডিএল

পদের নাম: টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বসুন্ধরা গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট