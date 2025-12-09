  2. জাগো জবস

১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন
নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসিতে (নেসকো) ১২টি পদে ১৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। ৪৫ বছর বয়সের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি (নেসকো)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন

বয়স: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। তবে ৩ নং পদের জন্য ৪৫ বছর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি (নেসকো) আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: আবেদনকারীকে অনলাইনের মাধ্যমে ১-৭ নং পদের জন্য এক হাজার টাকা, ৮-১২ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা জমা দিতে হবে।

আরও পড়ুন
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২২ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ