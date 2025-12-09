১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন
নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসিতে (নেসকো) ১২টি পদে ১৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। ৪৫ বছর বয়সের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি (নেসকো)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বয়স: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। তবে ৩ নং পদের জন্য ৪৫ বছর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি (নেসকো) আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: আবেদনকারীকে অনলাইনের মাধ্যমে ১-৭ নং পদের জন্য এক হাজার টাকা, ৮-১২ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
