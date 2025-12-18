আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: টায়ার অ্যান্ড টিউব
পদের নাম: চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও)
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা, হবিগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ