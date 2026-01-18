জনবল নিয়োগ দেবে বিকাশ, স্নাতক পাসেই আবেদন

  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দেবে বিকাশ, স্নাতক পাসেই আবেদন

অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘ডিজিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড করপোরেট অডিট

পদের নাম: ডিজিএম
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিকাশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

