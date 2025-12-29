নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০২৬বি ডিইও ব্যাচে ‘কমিশন্ড অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা ৩০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ নৌবাহিনী
ব্যাচের নাম: ২০২৬বি ডিইও ব্যাচ
পদের নাম: কমিশন্ড অফিসার
শাখার নাম: ইলেকট্রিক্যাল শাখা, পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স/ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং। এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সিজিপিএ ৩.০০ (৪ স্কেলে) থাকতে হবে।
শাখার নাম: শিক্ষা শাখা (বিবিধ বিষয়), পুরুষ ও নারী
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাংলা/ইংরেজি/পদার্থ/রসায়ন/মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর। এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সিজিপিএ ৩.০০ (৪ স্কেলে) থাকতে হবে।
শাখার নাম: শিক্ষা শাখা (ইঞ্জিনিয়ার), পুরুষ ও নারী
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং/অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং। এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ এবং বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সিজিপিএ ৩.০০ (৪ স্কেলে) থাকতে হবে।
শাখার নাম: শিক্ষা শাখা (মেডিকেল), পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ ইন্টার্নশিপ সম্পন্নকারী হতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ থাকতে হবে।
শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষের উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, ওজন ৫০ কেজি, বুকের মাপ স্বাভাবিক ৩০ ইঞ্চি ও সম্প্রসারিত অবস্থায় ৩২ ইঞ্চি। নারীদের উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, ওজন ৪৬ কেজি, বুকের মাপ স্বাভাবিক ২৮ ইঞ্চি ও সম্প্রসারিত অবস্থায় ৩০ ইঞ্চি।
বয়স: শিক্ষা শাখায় ০১ জুলাই ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর এবং ইলেকট্রিক্যাল শাখায় অনূর্ধ্ব ২৮ বছর
বৈবাহিক অবস্থা: শিক্ষা শাখায় অবিবাহিত/বিবাহিত এবং ইলেকট্রিক্যাল শাখায় অবিবাহিত
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: অনলাইন অথবা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অফেরতযোগ্য হিসেবে ১০০০ টাকা পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
