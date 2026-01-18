এসএসসি পাসেই নিয়োগ দেবে বসুন্ধরা গ্রুপ, বেতন ৩৫ হাজার

এসএসসি পাসেই নিয়োগ দেবে বসুন্ধরা গ্রুপ, বেতন ৩৫ হাজার
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপে ‘সিনিয়র ইলেক্ট্রিশিয়ান’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা এসএসসি পাস থাকতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বসুন্ধরা গ্রুপ
পদের নাম: সিনিয়র ইলেক্ট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ৬ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা এসএসসি
অভিজ্ঞতা: ৭-১০ বছর
বেতন: ২৫,০০০-৩৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বসুন্ধরা গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ