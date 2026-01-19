নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফুড, এসএসসি পাসেই আবেদন

নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফুড, এসএসসি পাসেই আবেদন
স্কয়ার গ্রুপের স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘ইলেকট্রিশিয়ান’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা অথবা এসএসসি/এইচএসসি পাস হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (ইলেকট্রিক্যাল) অথবা এসএসসি/এইচএসসি পাসসহ দীর্ঘ মেয়াদি ট্রেড কোর্স
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ বছর
কর্মস্থল: মানিকগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
৯ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে ১০১ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ