ইবনে সিনা ট্রাস্টে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ০৪ মার্চ ২০২৬
ইবনে সিনা ট্রাস্টের লোগো। ফাইল ছবি

ইবনে সিনা ট্রাস্টে ‘রেজিস্ট্রার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইবনে সিনা ট্রাস্ট
বিভাগের নাম: কার্ডিওলোজি

পদের নাম: রেজিস্ট্রার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস সহ ডিপ্লোমা ইন কার্ডিওলোজি (ডি কার্ড)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইবনে সিনা ট্রাস্ট আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

