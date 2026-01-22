  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে সীমান্ত ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৫ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৬-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

