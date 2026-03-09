  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই, ৪০ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ০৯ মার্চ ২০২৬
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে (এসিআই) ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই)
বিভাগের নাম: কনজিউমার অ্যান্ড মার্কেট ইনসাইটস

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং/ইকোনমিকস) অথবা বিএসসি (সিএসই/স্ট্যাটিসটিকস)
অভিজ্ঞতা: ১০-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

