মিডল্যান্ড ব্যাংকে নিয়োগ, ৪৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

মিডল্যান্ড ব্যাংকে নিয়োগ, ৪৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেডে ‘হেড অব ব্র্যাঞ্চ/ম্যানেজার অব সাব ব্র্যাঞ্চ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড
পদের নাম: হেড অব ব্র্যাঞ্চ/ম্যানেজার অব সাব ব্র্যাঞ্চ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, ফেনী, যশোর, লক্ষ্মীপুর, রংপুর, সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ