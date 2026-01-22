  2. জাগো জবস

২৮৫ জনকে নিয়োগ দেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। ফাইল ছবি

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল) এর অধীনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অন-সাইট ফায়ার স্টেশন এবং সিকিউরিটি অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্রোটেকশন সার্ভিস ডিভিশনে ১১টি পদে ২৮৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)
বিভাগের নাম: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অন-সাইট ফায়ার স্টেশন

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অন-সাইট ফায়ার স্টেশন আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন শুরু: ২২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

