যমুনা ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
যমুনা ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান যমুনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব অপারেশনস’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক/স্নাতকোত্তর/বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: হেড অব অপারেশনস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর/বিবিএ/এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ সর্বোচ্চ ৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে যমুনা ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

