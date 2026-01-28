১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডের বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬টি পদে ১৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঈশ্বরদী ইপিজেড, পাকশী, পাবনা
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: পাবনা
বয়স: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঈশ্বরদী ইপিজেড, পাকশী, পাবনা।
আবেদন ফি: বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঈশ্বরদী ইপিজেড, পাকশী, পাবনা এর অনুকূলে যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে ১নং পদের জন্য ৫০০ টাকা, ২-৪ নং পদের জন্য ৪০০ টাকা, ৫-৬ নং পদের জন্য ৩০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
এমআইএইচ