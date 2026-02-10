  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি, ২২ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে (ইউসিবি) ‘ফ্রন্টএন্ড ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি)

পদের নাম: ফ্রন্টএন্ড ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই/সিএস/আইটি/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

