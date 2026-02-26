ম্যানেজার নেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স, স্নাতক পাসেই আবেদন
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক/বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/বিবিএ অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
