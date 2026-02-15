২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন

২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য অধিদপ্তরে ৭টি পদে ২৮৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ মার্চ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি পাসের চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তরে নাম: মৎস্য অধিদপ্তর
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বয়স: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মৎস্য অধিদপ্তর আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১-৬ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ৭ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদন শুরু: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: নিউএজ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
