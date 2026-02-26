  2. জাগো জবস

ইবনে সিনা ট্রাস্টে চাকরি, ২১ বছর বয়সেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ইবনে সিনা ট্রাস্টের লোগো। ফাইল ছবি

ইবনে সিনা ট্রাস্টে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অ্যাকাউন্টিং অথবা ফাইন্যান্স বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ২১ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইবনে সিনা ট্রাস্ট
বিভাগের নাম: অডিট

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২১-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইবনে সিনা ট্রাস্ট আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

