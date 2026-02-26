  2. জাগো জবস

নবম গ্রেডে নিয়োগ দেবে গ্রামীণ ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গ্রামীণ ব্যাংকে নিয়োগ। ফাইল ছবি

গ্রামীণ ব্যাংকে ‘শিক্ষানবিস সহকারী প্রকৌশলী/স্থপতি এবং শিক্ষানবিস উপ-সহকারী প্রকৌশলী’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ মার্চ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গ্রামীণ ব্যাংক

পদের নাম: শিক্ষানবিস সহকারী প্রকৌশলী/স্থপতি
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা বিএসসি (কেমিস্ট্রি/বায়োকেমিস্ট্রি)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: নবম গ্রেড, ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

পদের নাম: শিক্ষানবিস উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্রোমা ইঞ্জিনিয়ারিং
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: দশম গ্রেড, ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে গ্রামীণ ব্যাংক আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

