  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে জনবল নেবে সীমান্ত ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৪ পিএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্নাতক পাসে জনবল নেবে সীমান্ত ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব করপোরেট লিয়াবিলিটি/ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট (এভিপি-এসএভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: হেড অব করপোরেট লিয়াবিলিটি/ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট (এভিপি-এসএভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৪-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩৮-৪৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন

১৭ অফিসার নেবে পূবালী ব্যাংক, ৩৩ বছর বয়সেও আবেদন

এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

এনআরবি ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে এনআরবিসি ব্যাংক

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে এনআরবিসি ব্যাংক