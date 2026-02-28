  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
যেভাবে উদ্ধার হয় জাহের আলভীর স্ত্রীর মরদেহ, চলছে তদন্ত
ইকরা ও জাহের আলভী

অভিনেতা জাহের আলভীর স্ত্রী ইভনাথ খান ইকরা মারা গেছেন। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে অভিনেতার শ্বশুরবাড়ি পরিবার। প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশের ধারণা, এটি আত্মহত্যা।

পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহান জানান, শনিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার একটি বাসা থেকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ইকরাকে উদ্ধার করে পরিবার। দ্রুত তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি আরও জানান, বাসার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও অন্যান্য আলামত সংগ্রহ করছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।

কুর্মিটোলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সেখানে পুলিশের একটি টিম সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করছে।

এদিকে ঘটনার সময় জাহের আলভী নেপালে শুটিংয়ে ছিলেন। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, খবর পাওয়ার পর থেকে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। দ্রুত দেশে ফেরার চেষ্টা করছেন বলেও উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, ২০১০ সালের ৯ নভেম্বর ভালোবেসে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন আলভী ও ইকরা। ২০২৪ সালে তাদের বিয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তাদের একটি সন্তানও রয়েছে।

 

এলআইএ

