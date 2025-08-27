টুকরো আকারে ইলিশ বিক্রি হলে খেতে পারবে গরিবেরাও
দেশের সব শ্রেণিপেশার মানুষ যেন জাতীয় মাছ ইলিশ খেতে পারে সেজন্য ভরা মৌসুমে বাজারে কেটে টুকরো আকারে ইলিশ বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা চেয়ে সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। চড়া দামের বাজারে ইলিশকে ‘উচ্চবিত্ত শ্রেণির ভোগ্যপণ্য’ উল্লেখ করে আবেদনে বলা হয়, পিস আকারে বিক্রি হলে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত তথা গরিবেরাও ইলিশ খেতে পারবে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সরকারের সংশ্লিষ্টদের কাছে এ আবেদন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শহিদুল ইসলাম। তিনি নিজেই বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
আবেদনে বলা হয়, জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের জাতীয় গৌরবের প্রতীক এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ। সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে ইলিশের উপস্থিতি আমাদের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে আছে। অথচ দুঃখের বিষয়, দেশের সাধারণ জনগণ, বিশেষত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি ভরা মৌসুমেও ইলিশ খেতে পারে না।
নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত একটি পরিবার সহজেই বাজার থেকে ইলিশ কিনে খেতে পারতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইলিশের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ- সরকার নির্ধারিত কোনো ন্যায্যমূল্য নেই। ফলে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো দাম নির্ধারণ করে বিক্রি করছেন।
আবেদনে আরও বলা হয়, বাজারে ইলিশ মাছ টুকরো আকারে বিক্রির কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ক্রেতারা অল্প পরিমাণে, যেমন এক-দুই টুকরো ইলিশ মাছ কিনতে পারছেন না। এতে ইলিশ শুধু উচ্চবিত্ত শ্রেণির ভোগ্যপণ্য হিসেবে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতা হলো, ইলিশ আহরণকারী জেলেরা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প, ভর্তুকি ও সুবিধা ভোগ করে থাকেন, অথচ ভোক্তাপর্যায়ে সাধারণ মানুষ ন্যায্যমূল্যে ইলিশ কেনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
ইলিশ হলো একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, যা সমুদ্র ও নদীতে স্বাভাবিকভাবে প্রজনন ও উৎপাদিত হয়- এর উৎপাদন খরচ প্রায় নেই বললেই চলে। তবুও ভরা মৌসুমে বাজারে ইলিশের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি জাতির জন্য বেদনার বিষয় বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
এতে বলা হয়, সাধারণ মানুষ ইলিশ ভোগ থেকে বঞ্চিত হলে ক্রমে এটি এক শ্রেণির জন্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
এসব বিষয় বিবেচনা করে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা, ইলিশের দাম নিয়ন্ত্রণে আনা, জনগণের কাছে বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্প্রচারের ব্যবস্থার পাশাপাশি বাজারে ইলিশ মাছ টুকরো আকারে বিক্রির বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সদয় দৃষ্টি ও যথাযথ পদক্ষেপ চাওয়া হয় আবেদনে।
