এনসিপির আইনজীবী সংগঠন থেকে নাজমুস সাকিবকে বহিষ্কার
এনসিপির আইনজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল লইয়ার্স অ্যালায়েন্সের যুগ্ম সদস্য সচিব পদ থেকে নাজমুস সাকিবকে অব্যাহতি ও সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, সহকর্মীদের সঙ্গে বিরূপ ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হলো।
বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) ন্যাশনাল লইয়ার্স অ্যালায়েন্সের দপ্তর সেলের সদস্য অ্যাডভোকেট আমিনা আক্তার লাভলীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, গত ১ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ ও সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হয়। আপনি গত ৫ ফেব্রুয়ারি নোটিশের জবাব দেন। যা সন্তোষজনক না হওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে আনা সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, সহকর্মীদের সঙ্গে বিরূপ ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অন্যান্য অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা উপ-কমিটির প্রস্তাবনার সাপেক্ষে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের অনুমোদনক্রমে আপনাকে ন্যাশনাল লইয়ার্স অ্যালায়েন্সের যুগ্ম সদস্য সচিব পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার ও অব্যাহতি প্রদান করা হলো।
