নিজেকে ‘অসহায়’ দেখিয়ে সরকারি প্লট বরাদ্দ নেন শেখ রেহানা

নিজেকে ‘অসহায়’ দেখিয়ে সরকারি প্লট বরাদ্দ নেন শেখ রেহানা
ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জের আশপাশে কোনো বাড়িঘর কিংবা অন্য সম্পত্তি নেই জানিয়ে ও নিজেকে অসহায় উল্লেখ করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) থেকে নিজের ও দুই সন্তানের নামে প্লট বরাদ্দ নেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা।
ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজউকের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে করা পৃথক তিন মামলার সাক্ষীদের জবানবন্দিতে এ তথ্য উঠে এসেছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক মো. রবিউল আলমের আদালতে রাজউকের (এস্টেট ও ভূমি) উপ-পরিচালক মো. মাহবুবার রহমান, সহকারী পরিচালক অসীম শীল ও উল্লাস চৌধুরী সাক্ষ্য দিয়েছেন।
এ সময় তারা আদালতে তিনটি হলফনামা দেন। এসব হলফনামায় বলা হয়, আসামিদের ঢাকা শহর এবং এর আশপাশে ফ্ল্যাট-বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তারা মিথ্যা হলফনামা রাজউকে দেন। সেখানে তারা জানান, ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জের আশপাশে তাদের কোনো বাড়িঘর নেই বা অন্য কোনো সম্পত্তি নেই। নিজ নামে বা পোষ্যদের নামেও কোনো সম্পত্তি নেই। যেহেতু তাদের সম্পত্তি নেই সেহেতু তারা অসহায়। মূলত সম্পত্তি, ফ্ল্যাট ও প্লট দরকার সে কারণে তারা মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন।
দুদক প্রসিকিউটর খান মো. মঈনুল হাসান (লিপন) এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এই তিনজন তিন মামলায় সাক্ষী। তারা তিন মামলায় আজ সাক্ষ্য দিয়েছেন। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর সাক্ষ্যগ্রহণের পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়েছে। এর আগে গত ১৩ অগাস্ট এই তিন মামলার তিন বাদী সাক্ষ্য দেন।
গত ৩১ জুলাই এসব মামলায় একই আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। একটি মামলায় শেখ রেহানা, টিউলিপ ও শেখ হাসিনাসহ আসামি ১৭ জন। আরেকটিতে আজমিনা সিদ্দিক, টিউলিপ ও শেখ হাসিনাসহ ১৮ জন এবং অন্য মামলায় রাদওয়ান, টিউলিপ ও শেখ হাসিনাসহ ১৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
প্লট বরাদ্দের দুর্নীতির অভিযোগে গত জানুয়ারিতে পৃথক ৬ মামলা করে দুদক। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে ও ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও অন্য মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকসহ আরও অনেককে আসামি করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবার ক্ষমতার অপব্যবহার করে। অযোগ্য হলেও তারা পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ নেন।
