দিনাজপুর-৫
বিএনপির বিদ্রোহীতে ধরাশায়ী জামায়াত জোটের আহাদ
দিনাজপুর-৫ (পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী) আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এ জে এম রেজওয়ানুল হক বিজয়ী হয়েছেন। তার কাছে তিনি ৪ হাজার ৭০২ ভোটে হেরেছেন জামায়াত জোটের প্রার্থী এনসিপির আব্দুল আহাদ।
বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে পার্বতীপুর উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সাদ্দাম হোসেন ও ফুলবাড়ী উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা আহমেদ হাছান বেসরকারিভাবে এ ফল ঘোষণা করেন।
দুই উপজেলার সব কেন্দ্র মিলে এ জে এম রেজওয়ানুল হক পেয়েছেন ১ লাখ ১৩ হাজার ৬৫০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল আহাদ পেয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার ৯৪৮ ভোট।
এএমএইচএম/এএসএ/জেআইএম